Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 20:01

TFF 1. Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum kampının 1. etap hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sürdürdü.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen ısınma hareketleri ile başladı. 5’e2 orta oyunu ile devam eden antrenman pas çalışması ile son buldu.

