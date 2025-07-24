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Anlaştığı iddia edilmişti: Beşiktaş'tan Emerson Royal açıklaması!

Anlaştığı iddia edilmişti: Beşiktaş'tan Emerson Royal açıklaması!

24.07.2025 00:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Anlaştığı iddia edilmişti: Beşiktaş'tan Emerson Royal açıklaması!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Emerson Royal transferi hakkındaki iddialar üzerine açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Milan'dan Emerson Royal ile ilgili çıkan anlaşma haberlerinin ardından açıklama yaptı.

TRT Spor'a konuşan Serdal Adalı, "Emerson'u aldığımız falan yok, çalışmalarımız devam ediyor, menajerlerle çalışan gazeteci görünümlü hesapların ya da sosyal medya yapılanmalarının çığırtkanlığına kulak asmayacağız. Artık Beşiktaş'ın yakasından düşsünler.. Beşiktaş için en doğrusunu yapacağız" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ - EMERSON ROYAL HABERİ

Romano'nun haberine göre, Beşiktaş, Emerson Royal için Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Siyah-beyazlılar, Emerson Royal transferi için Milan ile yaptığı görüşmede İtalyan ekibi ile sözlü anlaşma sağladı. Beşiktaş, Brezilyalı futbolcunun transferi için Milan'la satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların yaptığı anlaşmaya göre Emerson Royal'in satın alma opsiyonu 10 milyon Euro olacaktı.

FLAMENGO DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Fabrizio Romano, bu gelişmenin ardından Flamengo'nun da Emerson Royal için devreye girdiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın Emerson Royal için Milan ile söz kesmesinin ardından 26 yaşındaki futbolcu için Brezilya'dan Flamengo devreye girdi.

İddiaya göre Emerson Royal'i kadrosuna kadrosuna katmak isteyen Flamengo, Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş'a transferini engellemeye çalışıyor.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın, Emerson Royal transferinden çekildiği ifade edildi.

FLAMENGO İLE ANLAŞTI İDDİASI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen Emerson Royal, Flamengo ile her konuda anlaşmaya vardı. Kulüpler arası görüşmelerin başladığı ifade edildi.

Emerson Royal, geçen sezon Milan'da 26 maçta süre bulmuştu. Brezilyalı futbolcu, bu maçlarda takımına skor katkısı sağlayamadı.

İlgili Konular: #beşiktaş #flamengo #Emerson Royal

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