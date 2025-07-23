Anlaşma sağlandı: Emerson Royal Süper Lig'e doğru!

Beşiktaş, gerçekleşmeyen Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinin ardından sağ bek için rotasını Milan'dan Emerson Royal'e çevirdi.

Beşiktaş, Emerson Royal için Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Siyah-beyazlılar, Emerson Royal transferi için Milan ile yaptığı görüşmede İtalyan ekibi ile sözlü anlaşma sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Romano'nun haberine göre, Emerson Royal'in Beşiktaş'a transferi satın alma opsiyonlu kiralık şekilde gerçekleşecek. Brezilyalı futbolcunun satın alma opsiyonunun 10 milyon Euro olduğu ifade edildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Emerson Royal'in önümüzdeki günlerde Beşiktaş için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Brezilyalı oyuncu geçen sezon Milan'da 26 maçta süre bulmuştu.