Flamengo, Erick Pulgar'ı kadrosuna kattı

Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar, sezonu Galatasaray'da tamamladıktan sonra Flamengo'ya imza attı.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:49
Flamengo, Erick Pulgar'ı kadrosuna kattı
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Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Erick Pulgar, Flamengo'ya transfer oldu.

Brezilya ekibinden yapılan açıklamada transferin 2.5 milyon Euro’ya bittiği ifade edildi. Şilili orta saha oyuncusuyla yapılan sözleşmenin ise 2025 yılına kadar olduğu ifade edildi.

Pulgar, geçen sezonun ocak ayında Fiorentina'dan kiralanmış ve Süper Lig'de 11 maçta boy göstermişti.


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