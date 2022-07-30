Flamengo, Erick Pulgar'ı kadrosuna kattı

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:49

Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Erick Pulgar, Flamengo'ya transfer oldu.

Brezilya ekibinden yapılan açıklamada transferin 2.5 milyon Euro’ya bittiği ifade edildi. Şilili orta saha oyuncusuyla yapılan sözleşmenin ise 2025 yılına kadar olduğu ifade edildi.

Pulgar, geçen sezonun ocak ayında Fiorentina'dan kiralanmış ve Süper Lig'de 11 maçta boy göstermişti.