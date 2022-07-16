Flamengo, eski Galatasaraylı Erick Pulgar ile ilgileniyor

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 20:51

Galatasaray'ın geçen sezonun ikinci yarısında Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar'ın yeni durağı Brezilya olabilir.

İtalyan basınında yer alan haberde; önceki günlerde Şilili Arturo Vidal'i kadrosuna katan Flamengo'nun, Vidal'in vatandaşı Pulgar'ı da renklerine katmak istediği belirtildi.

Pulgar'ın, Fiorentina'daki yıllık maaşının yıllık 1.3 milyon Euro olduğu ancak Flamengo'nun bu rakamı ödemekte sıkıntı çekmeyeceği ifade dildi.

Fiorentina ile bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen, kadroda düşünülmeyen Pulgar'ın da Güney Amerika'ya transfer olmak fikrine sıcak baktığı vurgulandı.