Galatasaray istemişti, Fenerbahçe alıyor! Joao Pedro'nun geliş tarihi belli oldu

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:59

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için kulübü Cagliari ile görüşmeleri ilerlettiği Brezilyalı hücumcu Joao Pedro'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Cagliari yerel basınında çıkan haberlere göre; Joao Pedro, Cagliari'ye veda etmeye hazırlanıyor. Menajerleri Marco Piccioli ve Stefano Lombardo hafta sonu İstanbul'da Fenerbahçeli yetkililerle görüşecek.

Brezilyalı oyuncu için Fenerbahçe, Cagliari ile 5 milyon Euro bonservis + 1.5 milyon Euro bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. Oyuncu ile de 3 yılda toplam 7.7 milyon Euro'ya el sıkışıldı.

Yıldız oyuncunun menajerlerinin İstanbul'da hem Fenerbahçe hem de Galatasaray yetkilileri ile görüşme yapacakları ifade edilirken, Galatasaray cephesinin oyuncu için yeni bir teklif yapmaya niyeti olmadığı ve transferde Fenerbahçe'nin tek başına kalmak üzere olduğu belirtildi.

PAZARTESİ GÜNÜ GELİYOR

Haberde Fenerbahçe'nin, yıldız oyuncuyu pazartesi günü İstanbul'a getirip sağlık kontrollerinden geçirmeyi ve gerekli prosedürlerin ardından resmi imzayı attırmayı planladığı yazıldı.

Pedro, geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla Serie A'da çıktığı 37 maçta 13 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.