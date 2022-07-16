Galatasaray istemişti, Fenerbahçe alıyor! Joao Pedro'nun geliş tarihi belli oldu
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı öne sürülen Cagliari'nin yıldızı Joao Pedro'nun hafta başında İstanbul'a geleceği öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için kulübü Cagliari ile görüşmeleri ilerlettiği Brezilyalı hücumcu Joao Pedro'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.
Cagliari yerel basınında çıkan haberlere göre; Joao Pedro, Cagliari'ye veda etmeye hazırlanıyor. Menajerleri Marco Piccioli ve Stefano Lombardo hafta sonu İstanbul'da Fenerbahçeli yetkililerle görüşecek.
Brezilyalı oyuncu için Fenerbahçe, Cagliari ile 5 milyon Euro bonservis + 1.5 milyon Euro bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. Oyuncu ile de 3 yılda toplam 7.7 milyon Euro'ya el sıkışıldı.
Yıldız oyuncunun menajerlerinin İstanbul'da hem Fenerbahçe hem de Galatasaray yetkilileri ile görüşme yapacakları ifade edilirken, Galatasaray cephesinin oyuncu için yeni bir teklif yapmaya niyeti olmadığı ve transferde Fenerbahçe'nin tek başına kalmak üzere olduğu belirtildi.
PAZARTESİ GÜNÜ GELİYOR
Haberde Fenerbahçe'nin, yıldız oyuncuyu pazartesi günü İstanbul'a getirip sağlık kontrollerinden geçirmeyi ve gerekli prosedürlerin ardından resmi imzayı attırmayı planladığı yazıldı.
Pedro, geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla Serie A'da çıktığı 37 maçta 13 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.
Video Haberler
- Güvenlik görevlilerine saldıran zanlı tutuklandı
- Bahçeli: Sayın Erdoğan'ı tanıtınız, anlayınız, anlatınız
- Ben, ‘Saraçhane’ deyince...
- İsrailli şarkıcı Biden'ın elini sıkmadı
- Hatay 'da yangın çıkan Tır'ın dorsesi hasar gördü
- CHP heyeti yangın bölgesi Datça'da
- 'Ördek' kavgasında Kıbrıs gazisinin bacağı kırıldı
- Ailesine kızdı, bıçakla kendini rehin aldı
- Siyasetçiler ve gazeteciler 15 Temmuz'u yorumladı
- Tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
En Çok Okunan Haberler
-
- BİM'de skandal görüntüler: Suya atıldı ve...
- Elektrik süpürgesiyle seks yaparken yakalandı
- Ben, ‘Saraçhane’ deyince...
- Eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda öldürüldü
- Erdoğan'dan KYK borcu açıklaması
- Milyonlarca emekli bekliyordu... Tarih belli oldu
- ABD'de perakende satışlar haziranda arttı
- Saraçhane’ye davet edilmedi, Erdoğan’ı bekledi
- Eylül ayında gönderilecek bakan kim?
- O şirketin müdürü Akar'ın gelini çıktı