Florentino Perez, Kylian Mbappe için onay verdi!
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, PSG maçı sonrası Kylian Mbappe'yi isteyen taraftarlara onay verdi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda PSG'ye 1-0 mağlup olan Real Madrid'de başkan Florentino Perez, transfer için mesajı verdi.
Maç sonunda taraftarların "Florentino, Mbappe'ye imza attır." tezahüratlarına baş parmağını kaldırarak "Tamam" işaretiyle cevap verdi.
PSG, Real Madrid'i 90+4. dakikada Mbappe'nin attığı golle 1-0 mağlup etmişti.
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