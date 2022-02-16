Florentino Perez, Kylian Mbappe için onay verdi!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, PSG maçı sonrası Kylian Mbappe'yi isteyen taraftarlara onay verdi.

cumhuriyet.com.tr
16 Şubat 2022 Çarşamba, 18:51
Florentino Perez, Kylian Mbappe için onay verdi!
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda PSG'ye 1-0 mağlup olan Real Madrid'de başkan Florentino Perez, transfer için mesajı verdi.

Maç sonunda taraftarların "Florentino, Mbappe'ye imza attır." tezahüratlarına baş parmağını kaldırarak "Tamam" işaretiyle cevap verdi.

PSG, Real Madrid'i 90+4. dakikada Mbappe'nin attığı golle 1-0 mağlup etmişti.


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