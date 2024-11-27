Florian Wirtz yıldızlaştı: Bayer Leverkusen Salzburg'a gol oldu yağdı!
Bayer Leverkusen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Red Bull Salzburg'u 5-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Bayer Leverkusen, Salzburg'u konuk etti.
BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-0 kazandı.
FLORIAN WIRTZ GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan ve 30. dakika Florian Wirtz, 11. dakikada Alejandro Grimaldo, 61. dakikada Patrik Schick ve 72. dakikada Aleix Garcia Serrano kaydetti.
Öte yandan Florian Wirtz, bu sezon görev yaptığı 5 Şampiyonlar Ligi maçında 5. golüne ulaştı.
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