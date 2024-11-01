Florin Andone'nin yeni takımı belli oldu!
İspanya 2. Lig 3. Grup takımı Atletico Baleares, Florin Andone'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Rumen golcü Florin Andone'nin yeni takımı belli oldu.
İspanya 2. Lig 3. Grup takımı Atletico Baleares, Florin Andone'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Tecrübeli golcü, Eldense'den ayrıldıktan sonra çalışmalarını Atletico Baleares takımıyla sürdürüyordu.
Brighton, Villarreal, Las Palmaz, Deportivo, Galatasaray gibi takımların formasını giyen Andone, kariyeri boyunca 277 maça çıktı ve 73 gol, 15 asist yaptı.
Etiketler: #Florin Andone #galatasaray #Atletico Baleares #transfer
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