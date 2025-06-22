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Fluminense'den 4 gollü galibiyet!

Fluminense'den 4 gollü galibiyet!

22.06.2025 10:02:00
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Fluminense'den 4 gollü galibiyet!

Fluminense, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ikinci maçında karşılaştığı Ulsan Hora'yı 4-2 mağlup etti.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda River Plate, Monterrey'le 0-0 berabere kalırken F Grubu'nda Fluminense, Ulsan'ı 4-2 mağlup etti.

ABD'nin New York eyaletindeki MetLife Stadı'nda oynanan maçta Brezilya ekibi Fluminense, Güney Kore temsilcisi Ulsan ile karşı karşıya geldi.

FLUMINENSE'DEN 4 GOLLÜ GALİBİYET

Fluminense, Jhon Arias'la 27. dakikada öne geçse de Ulsan, Lee Jinhyun'la 37. dakikada beraberliği yakalarken UM Wonsang'ın 45+3'teki golüyle skoru 2-1 yaptı.

Geri düşmesinin ardından ikinci yarıda ataklarını sıklaştıran Fluminense, Nonato'nun 66. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı.

Juan Freytes'in 83. dakikadaki golüyle öne geçen Brezilya temsilcisi, Keno'nun 90+2'deki golüyle maçı 4-2 almasını bildi.

Los Angeles'ın Rose Bowl Stadı'nda oynanan gecenin diğer karşılaşmasında Arjantin ekibi River Plate, Meksika'nın Monterrey takımıyla golsüz berabere kaldı.

İlgili Konular: #Fluminense #River Plate #FIFA Kulüpler Dünya Kupası

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