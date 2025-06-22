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Sakaryaspor'dan İrfan Buz kararı! Resmen açıklandı...

Sakaryaspor'dan İrfan Buz kararı! Resmen açıklandı...

22.06.2025 09:50:00
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AA
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Sakaryaspor'dan İrfan Buz kararı! Resmen açıklandı...

TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor'da, teknik direktör İrfan Buz hakkındaki karar resmen açıklandı.

TFF 1. Lig ekiplerinde Sakaryaspor'un yeni yönetimi, teknik direktör İrfan Buz ile yola devam kararı aldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz İrfan Buz ile yapılan görüşmeler sonucunda, birlikte yola devam etme kararı alınmıştır" denildi.

3 MAÇTA 2 GALİBİYET

Yeşil-siyahlı ekip, 23 Nisan'da teknik direktörlüğe getirilen İrfan Buz ile ligin son 3 haftasında sahaya çıktığı maçlarda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

Sakaryaspor Kulübü'nün 8 Haziran'da gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulunda ise başkanlığa Muhammet Kıratlı getirilmişti.

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #sakaryaspor #irfan buz

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