Fluminense'nin rakibi Al-Ahly oldu
2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası karşılaşmasında Al-Ittihad'ı mağlup eden Al-Ahly yarı finale yükseldi.
Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2. tur maçında Al-Ahly, El-Ittihad takımını 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından son lig şampiyonunun mücadele ettiği organizasyondaki 2. tur maçında ilk golü, 21. dakikada penaltıdan Ali Maaloul kaydetti ve Al-Ahly, ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı.
Al-Ahly, 59. dakikada Hussein El Shahat ve 62. dakikada Emam Ashour'un golleri ile 3-0 öne geçti.
El-Ittihad, Karim Benzema'nın 90+2'de bulduğu gol ile farkı 2'ye indirse de maç 3-1 sona erdi ve Al-Ahly, yarı finale kaldı.
El-Ittihad takımı 45. dakikada Karim Benzema'nın penaltı atışından yararlanamadı. Al-Ahly'de Anthony Modeste 90. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Al-Ahly, yarı finalde Fluminense ile 18 Aralık Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.
Diğer yarı final eşleşmesinde Urawa Red Diamonds, 19 Aralık Salı günü Manchester City ile karşılaşacak.
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