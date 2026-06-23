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Folarin Balogun'dan ayrılık kararı

Folarin Balogun'dan ayrılık kararı

23.06.2026 16:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Folarin Balogun'dan ayrılık kararı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco forması giyen Folarin Balogun'un takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

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Monaco forması giyen Folarin Balogun için ayrılık iddiası gündeme geldi.

AYRILMAK İSTİYOR

The Athletic'te yer alan habere göre; ABD'li golcü, bu yaz Monaco'dan ayrılmayı planlıyor.

Balogun'a İtalya ve İngiltere'den ilgi olduğu ancak resmi görüşmelerin olmadığı belirtildi.

50 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Monaco, takımdan ayrılma düşüncesi olan 24 yaşındaki golcüsü için 50 milyon Euro bekliyor.

SEZON PERFORMANSI

Fransız ekibi Monaco'da geçen sezon 41 maçta süre bulan Balogun, 19 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösterilen Balogun'un, Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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