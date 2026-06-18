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Galatasaray'dan Hidayet Türkoğlu'na ziyaret!

Galatasaray'dan Hidayet Türkoğlu'na ziyaret!

18.06.2026 16:50:00
Güncellenme:
AA
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Galatasaray'dan Hidayet Türkoğlu'na ziyaret!

Galatasaray MCT Technic yöneticileri, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyarette bulundu.
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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette, Galatasaray MCT Technic Genel Menajeri Özgün Önver ve idari menajer İbrahim Tilki de yer aldı.

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TÜRK BASKETBOLUNUN GELİŞİMİNE KATKI

Ziyarette Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlayacak projeler, altyapı yapılanmaları, sporcu gelişim süreçleri ve modern tesisleşme vizyonu üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Çetinkaya, görüşme sonunda Başkan Türkoğlu'na isminin yazılı olduğu Galatasaray forması hediye etti.

İlgili Konular: #galatasaray #TBF #hidayet türkoğlu

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