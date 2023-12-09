Forma şansı bulamıyordu: Kenan Yıldız'dan şoke eden karar!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız'ın ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2023 - 13:16
Forma şansı bulamıyordu: Kenan Yıldız'dan şoke eden karar!
Abone Ol google-news

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız için ayrılık iddiası geldi.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Sky'da yer alan habere göre, A Milli Takım'ın Almanya ile oynadığı maçta fileleri havalandıran Kenan Yıldız'ın, o maçtaki performansının ardından Serie A'da tek bir dakika bile alamaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı belirtildi.

Kenan Yıldız'ın bu nedenle ara transfer döneminde Juventus'tan ayrılmayı düşündüğü yazıldı.

18 yaşındaki futbolcu için şu anda kiralık ve kalıcı transferinin de ihtimaller arasında yer aldığı aktarıldı.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Milli oyuncu ile Almanya ve İngiltere'den birçok kulübün ilgilendiği öne sürüldü.

Kenan Yıldız'ın adı daha önce İngiltere'den Arsenal ve Liverpool ile de anılmıştı. İtalyan basınında yer alan haberde, Juventus'un genç oyuncusu için beklentisinin 35-40 milyon euro olduğu iddia edilmişti.


Kenan Yıldız juventus A Milli Takım

İlgili Haberler

İtalyanların gündemi Kenan Yıldız! 'Allegri de gülümseyebilir'

İtalyanların gündemi Kenan Yıldız! 'Allegri de gülümseyebilir'
Dev maçta 11 başlayabilir: Massimiliano Allegri'den Kenan Yıldız kararı

Dev maçta 11 başlayabilir: Massimiliano Allegri'den Kenan Yıldız kararı
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın temsilcisi açıkladı: 'Türkiye'den sadece bir kulüp teklif verdi'

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın temsilcisi açıkladı: 'Türkiye'den sadece bir kulüp teklif verdi'

En Çok Okunan Haberler