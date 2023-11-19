İtalyanların gündemi Kenan Yıldız! 'Allegri de gülümseyebilir'

Yayınlanma: 19.11.2023 - 15:17

Güncelleme: 19.11.2023 - 15:17

A Milli Takım'da, Almanya karşısında ilk kez 11'de sahaya çıkan ve etkili performansını bir golle süsleyen Kenan Yıldız, İtalya'da gündem oldu.

İtalyanların 18 yaşındaki futbolcu için yaptığı yorumlar şu şekilde:

Sky Sports: "Neredeyse acemi bir Del Piero'nun sevinciydi bu çünkü kulüp takımı aynı... Juventus ve gol de benzer kalitede ama aynı zamanda büyük bir güçteydi. Bayern Münih'in altyapısından yetişen Kenan Yıldız, Almanya'ya karşı oynanan hazırlık maçında Türkiye'yi öne geçiren golü atarak Hırvatistan karşısında ilk kez forma giydikten sonra Türk milli takımıyla ikinci maçında ilk golünü atmış oldu. Bu gol, 2022-23 sezonunda Juve'ye gelen ve altyapıda kendini gösterdikten sonra yavaş yavaş A takımda yer edinmeye başlayan 2005 doğumlu genç oyuncunun potansiyel değeri hakkında bir süredir konuşan Massimiliano Allegri'yi kesinlikle mutlu edecek. Almanya'daki Türk taraftarların güçlü varlığı nedeniyle heyecanla hissedilen maç güzel ve gollerle doluydu. Almanya sadece 5 dakika sonra Kai Havertz ile öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru Türkiye eşitliği sağladı: 38. dakikada Kadıoğlu'nun golü geldi. Ek sürenin ikinci dakikasında Yıldız'ın golü maçı değiştirdi. İkinci yarının başında Füllkrug eşitliği sağladı ve 70. dakikada Yusuf Sarı'nın penaltı vuruşu maçın sonucunu belirledi."

"DEL PIERO GİBİ SEVİNDİ"

Calciomercato: "Kai Havertz artık gol atamıyor mu? Sorun değil, Julian Nagelsmann bu işi hallediyor. Alman teknik adam onu alışılmadık sol bek rolünde görevlendirdi ve 1999 doğumlu Alman beş dakika sonra gol atarak Türkiye'ye karşı oynanan hazırlık maçının kilidini açtı.İlk yarının son dakikalarında Montella'nın çalıştırdığı Türkiye, Milan ve Napoli'nin transfer etmek istediği Fenerbahçeli sol bek Ferdi Kadıoğlu ile eşitliği sağladı. Yıldız, Alman pasaportuna da sahip olduğu için onu Almanya'dan kapan Türkiye ile ilk maçına çıkıyordu. Attığı gol Juventus için de iyi haber. Bayern Münih'ten 2022 yazında gelen Yıldız'ın Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Şu ana kadar Serie A'da beş maça çıktı: Allegri onu Udinese, Bologna, Atalanta, Torino ve Verona maçlarında yedek kulübesinden oyuna aldı ve toplam 36 dakika oynattı. Dün de Del Piero'nun yaptığı gibi dilini çıkararak sevincini gösterdi..."

"ALLEGRI DE GÜLÜMSEYEBİLİR"

Sport Italia: "Juventus'un genç Türk orta saha oyuncusu Kenan Yıldız, Almanya'ya karşı oynanan hazırlık maçında Türkiye A Milli Takımı ile ilk maçına çıktı. Bunu da ilk yarının sonlarına doğru attığı muhteşem golle taçlandırdı. Montella'nın yanı sıra Allegri de gülümseyebilir."

Il Bıanconero: "Türkiye formasıyla ilk maçına Almanya karşısında çıkan Juve'nin yetenekli oyuncusu Kenan Yıldız için unutulmaz bir akşamdı. Almanların Kai Havertz ile öne geçmesinin ve Ferdi Kadıoğlu'nun 38. dakikada eşitliği yakalamasının ardından uzatma dakikalarında takımını öne geçiren isim Kenan Yıldız oldu. Genç Juventuslu sağ ayağıyla güzel bir vuruş yaptı ve top direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu. Ayrıca, Del Piero tarzında çılgınca sevinmesi de kayda değerdi."

Juventus'un efsane ismi Del Piero da, Kenan Yıldız'ın Almanya maçında attığı golü sosyal medya hesabından paylaştı.