Formasını taraftara satan futbolcu özür diledi: 'Ben milyoner değilim'

İspanya 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malaga'da İspanyol futbolcu Dani Lorenzo maç sonunda formasını isteyen taraftara 50 Euro karşılığında formasını sattı. 21 yaşındaki oyuncu daha sonra özür diledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 22:07
Formasını taraftara satan futbolcu özür diledi: 'Ben milyoner değilim'
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Bir dönem LaLiga'da yer alan Malaga, 3. Lig'e kadar düştü. LaLiga 2'ye yükselme mücadelesi veren İspanyol ekibinde Dani Lorenzo'nun hareketi gündem oldu.

NTV Spor'da yer alan habere göre, 21 yaşındaki oyuncu, maçın ardından formasını isteyen taraftara 50 Euro'ya sattı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından İspanyol oyuncu özür diledi.

Lorenzo, "Ben milyoner değilim. Kulüp formalar için bizden para alıyor, taraftarın forma için para teklif etmesi bana normal gözüktü. Bunu yapmamalıydım. Umarım insanlar bu durumu anlar" açıklamasını yaptı.


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