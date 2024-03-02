La Liga'da 5 gollü maçta gülen taraf Sevilla!

Yayınlanma: 02.03.2024 - 19:24

Güncelleme: 02.03.2024 - 19:24

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla konuk ettiği Real Sociedad'ı 3-2 mağlup etti.

Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 11 ve 13. dakikalarda Youssef En-Nesyri ve 65. dakikada Sergio Ramos, Real Sociedad'ın gollerini 45+5. dakikada Andre Silva ve 90+2. dakikada Brais Mendez kaydetti.

Sevilla bu galibiyetle puanını 27'ye çıkartırken, Real Sociedad ise 40 puanda kaldı.

Sevilla bir sonraki karşılaşmasında Almeria deplasmanına giderken, Real Sociedad da deplasmanda Granada'ya konuk olacak.