La Liga Başkanı Tebas, Kylian Mbappe'nin yeni takımını duyurdu! 'Yüzde 99'

Yayınlanma: 24.02.2024 - 12:28

Güncelleme: 24.02.2024 - 12:28

Javier Tebas, L'Equipe yaptığı açıklamada Kylian Mbappe transferinin bitmeye yakın olduğunu söyledi.

Tebas, transferin büyük ölçüde tamamlandığını, bu transferin İspanyol futbolu ve Real Madrid için çok iyi bir gelişme olduğunu belirtti.

Kylian Mbappe transferine ilişkin Tebas, "PSG'den ayrılacağı için Real Madrid'e imza atma ihtimali yüzde 99. Ancak bu transferin daha önce tamamlanıp tamamlanmadığını bilmiyorum. Real Madrid ve İspanyol futbolu için harika bir haber. Dünyanın en iyi oyuncularından biri. Dünya üzerindeki en iyi 3 oyuncudan ikisi Real Madrid'de" ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLASINI DA HARCAYABİLİRLER"

Tebas ayrıca, "Real Madrid ekonomik açıdan harika bir kulüp. Başkan ve yöneticileri çok iyi bir iş yapıyorlar ama Süper Lig gibi bir fikirden dolayı kötü bir şey yaptılar. Şu anda finansal açıdan iyi durumdalar ve daha fazlasını da harcayabilirler. Çok dikkatli davrandılar ve Mbappe transferine hazırlandılar" dedi.

KYLIAN MBAPPE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Paris Saint Germain formasıyla bu sezon Kylian Mbappe 31 maçta süre aldı.

Yıldız oyuncu bu maçlarda 32 gol ve 7 asist kaydetti.

Mbappe, Paris Saint Germain'le sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklamıştı.