Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde kazanan George Russell!

Formula 1 Avusturya Grand Prix'sini Mercedes-AMG pilotu George Russell kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2024 - 17:46
Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde kazanan George Russell!
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Formula 1 Avusturya Grand Prix'sini Mercedes-AMG pilotu George Russell kazandı.

Russell'ın arkasında olan Oscar Piastri ikinci olurken, Carlos Sainz da üçüncü sırada yer aldı.


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