Formula 1 bu hafta sonu Meksika'da!

28 Ekim 2022 Cuma, 16:14

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışına, Meksika ev sahipliği yapacak.

Başkent Mexico City'deki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 23.00'te koşulacak. 71 turluk yarış ise 30 Ekim Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Bu sezon Verstappen 13, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) bir yarış galibiyeti elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Max Verstappen (Hollanda): 391 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 267

3. Sergio Perez (Meksika): 265

4. George Russell (Büyük Britanya): 218

5. Carlos Sainz (İspanya): 202

Takımlar

1. Red Bull: 656

2. Ferrari: 469

3. Mercedes: 416

4. Alpine: 144

5. McLaren: 138