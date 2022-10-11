Formula 1'de bütçe sınırı incelemesi: Red Bull'a ceza gelebilir

11 Ekim 2022 Salı, 12:06

Motospor yönetim organı FIA, 2021 Formula 1 sezonuna ilişkin harcama raporunu açıkladı. Raporda, Red Bull'un geçen sezondaki 145 milyon dolarlık maliyet sınırını 'az bir rakamla' aştığı belirtildi.

Limit aşımında yer alan cezalar arasında kınama, takımlar şampiyonası için puan cezası, pilotlar şampiyonası için puan cezası, aerodinamik veya diğer testler için bir sınırlama ve takımın maliyet üst sınırında kısıtlama cezası yer alıyor.

"SÜRPRİZ OLDU"

Sky Sports'ta yer alan habere göre Red Bull, maliyet sınırı aşımıyla ilgili yaptığı açıklamada "FIA’nın açıklaması bizim için sürpriz oldu ve hayal kırıklığına uğradık. 2021 bütçemizin, limitin altında olduğuna emindik” diye belirtti.

Red Bull, Aston Martin ve Williams dışındaki diğer Formula 1 ekiplerinin prosedür ihlali yapmadığı, bütçe kurallarına uygunluk sertifikalarını sorunsuz bir şekilde aldığı açıklandı.



