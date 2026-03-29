Formula 1'de Max Verstappen'den emeklilik iddialarına yanıt!

Max Verstappen, Japonya Grand Prix'sine 11. basamaktan başladıktan sonra yarışı 8. sırada bitirdi.

Dört kez dünya şampiyonu olan pilot, mevcut kurallardan ve özellikle içten yanmalı motor ile elektrik gücü arasındaki dengenin dağılımından memnun olmadığını pek çok kez dile getiriyor.

"STEROİDLİ BİR FORMULA E"

Verstappen, yeni nesil araçlar ve düzenlemeler hakkında en sert eleştirileri yapan isimlerden biri olurken, bu araçları "steroidli bir Formula E" diye nitelendirmişti.

Mücadele sırasında Verstappen'in, ana düzlükte kendisini geçen Pierre Gasly'ye el sallaması dikkat çekti.

EMEKLİLİK İDDİALARINA YANIT

Yarışın ardından BBC Radio 5 Live'a konuşan Verstappen'e, sezon sonunda F1'i bırakıp bırakmayacağı sorusuna, "Açıkçası özel hayatımda çok mutluyum. Bir sezonda 24 yarış oluyor, bu yıl 22. Bir noktada kendinize şunu soruyorsunuz: 'Buna değer mi? Yoksa evde ailemle daha fazla vakit geçirmek, arkadaşlarımı daha çok görmek daha mı iyi?" ifadelerini kullandı.

Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre Verstappen, emeklilik seçeneğini ciddi biçimde değerlendiriyor. Haberi kaleme alan ve Verstappen'e yakınlığıyla bilinen Erik van Haren, pilotu önümüzdeki haftalarda "kritik bir karar sürecinin" beklediğini ifade etti.

Red Bull ile 2028 sezonunun sonuna kadar kontratı bulunan 28 yaşındaki pilot, daha önce de Formula 1'i erken bırakma ihtimalini birkaç kez gündeme getirmişti.

Verstappen, sözlerinini devamında, "Küçükken yapmak istediğim şey buydu ama o zaman ne elde edeceğimi ya da ne kadar para kazanacağımı bilmiyordum" dedi.