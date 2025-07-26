Cumhuriyet Gazetesi Logo
Formula 1'de sprint yarışı Max Verstappen'in!

Formula 1'de sprint yarışı Max Verstappen'in!

26.07.2025 14:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Formula 1'de sprint yarışı Max Verstappen'in!

Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Formula 1 Belçika Grand Prix'sindeki sprint yarışında birinci oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası Belçika Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Sezonun 13. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Belçika'daki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde yapıldı.

Verstappen, 26 dakika 37.997 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

McLaren'den Avustralyalı Oscar Piastri, Verstappen'in 0.753 saniye gerisinde ikinci, McLaren'den Büyük Britanyalı pilot Lando Norris ise liderin 1.414 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sıralama turları Cumartesi 17.00'de başlayacak yarış ise, Pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak.

İlgili Konular: #formula 1 #Max Verstappen #Belçika

İlgili Haberler

Formula 1'de sansasyonel transfer yolda!
Formula 1'de sansasyonel transfer yolda! Mercedes ile Red Bull pilotu Max Verstappen arasında ciddi görüşmelerin yapıldığı ve transferin gerçekleşebileceği iddia edildi.
Nijerya'dan Formula 1 Grand Prix'si için başvuru!
Nijerya'dan Formula 1 Grand Prix'si için başvuru! Nijerya, Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapmak için resmi başvurusunu yaparak, sporun yanı sıra turizm ve ekonomi alanlarında da büyük bir atılım hedefliyor.
Formula 1 Belçika yarışı ne zaman? Formula 1 Belçika yarışı hangi kanalda?
Formula 1 Belçika yarışı ne zaman? Formula 1 Belçika yarışı hangi kanalda? Formula 1'de sıradaki durak Belçika olacak. F1 pilotları 7,004 kilometrelik Spa Francorchamps pistinde galibiyet için mücadele edecek. Peki, Formula 1 Belçika yarışı ne zaman? Formula 1 Belçika yarışı hangi kanalda?