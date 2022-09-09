Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde 6 pilot en arka sıralardan başlayacak!

09 Eylül 2022 Cuma, 21:27

Formula 1 İtalya Grand Prix’sinde Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sergio Perez, Carlos Seinz, Valtteri Bottas ve Yuki Tsunoda, grid cezası aldıkları için pazar günkü yarışa arka sıralardan başlayacak.

Mercedes’in 7 kez dünya şampiyonu İngiliz pilotu Lewis Hamilton’ın güç ünitesinde yapılan değişiklik sebebiyle perşembe günü grid cezası aldığı açıklanmıştı.

Red Bull pilotları Max Verstappen ile Sergio Perez, motor limitlerini aşmaları sebebiyle ceza aldı. Hollandalı pilot Verstappen, bu sezon beşinci kez limiti aştığı için 5 sıra ceza alırken Meksikalı pilot Perez ise dördüncü limit aşımı için 10 sıra ile cezalandırıldı.

Ferrari pilotu Carlos Seinz, vites kutusunda yapılan değişiklikler sebebiyle gride arka sıradan başlayacak bir diğer isim oldu.

Sezon boyunca beş kez ceza alan AlphaTauri’nin Japon pilotu Tsunoda, yeni bir güç ünitesi kullanmasıyla birlikte kural gereği 10 sıra geriye düşme cezası almıştı. Japon pilot, ikinci antrenman seansındaki sarı bayrak altında yavaşlamadığı için ise 3 grid cezası daha aldı.

Alfa Romeo’nun Fin pilotu Valtteri Bottas, geçen haftaki Hollanda Grand Prix’sinde yaşadığı problem nedeniyle ceza alabileceğini ima etmişti. Fin pilot, aracına yeni motor bileşenleri eklenmesi sebebiyle 15 grid cezası alarak diğer pilotlarla birlikte arka sıraya yerleşmiş oldu.

BU HAFTA HEYECAN İTALYA'DA YAŞANIYOR

Şampiyonanın 16. ayağı, İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza pistinde düzenlenecek.

İtalya Grand Prix'sinin sıralama turları 10 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak. 53 turluk yarış ise 11 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da start alacak.

Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 10, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 310 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 201

3. Sergio Perez (Meksika): 201

4. George Russell (Büyük Britanya): 188

5. Carlos Sainz (İspanya): 175

Takımlar

1. Red Bull: 511

2. Ferrari: 376

3. Mercedes: 346

4. Alpine: 125

5. McLaren: 101