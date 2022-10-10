Formula 1 Japonya GP tamamlandı: Verstappen şampiyon

10 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı olan Japonya GP, yağış nedeniyle üç saatte tamamlanabildi. Redbull pilotu Verstappen, baştan sonra önde götürdü yarışı kazanırken, Ferrari pilotu Leclerc’in ihlal sonrası 5 saniye cezası alması ve 53 turun 29 turu koşulabilen yarışla ilgili “tam puanlama” kararı sonucu 4 yarış kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu sezon 12. yarışını kazanan 25 yaşındaki Hollandalı pilot, kariyerindeki zafer sayısını ise 32’ye yükseltti.

Yarışa damga vuran çekişme ise inceleme süreci nedeniyle yarış sonrası bile devam eden Redbull pilotu Sergio Perez ile Ferrari pilotu Leclerc arasındaki ikincilik mücadelesi oldu. Leclerc uzun süre Perez’i arkasında tutmayı başarırken son virajda pist dışına taşıp avantaj elde ettiği için 5 saniye cezası aldı. Leclerc bu cezayla 3. sıraya düşerken yarışı 2. sırada tamamlayan Perez, genel sıralamada da Leclerc’i bir puan geçerek 2. sıraya yükseldi. Yarışı Alpine pilotu Estaban Ocon 4. sırada bitirirken Mercedes pilotu eski şampiyon Lewis Hamilton 5. sırada tamamladı.

İki eski dünya şampiyonu arasında bitiş çizgisine kadar çekişme sahneye olan 6’ıncılık yarışında ise Aston Martin’den Sebastian Vettel 0.011 saniye farkla Alpine pilotu Fernando Alonso’ya üstünlük sağladı. Mercedes pilotu George Russell 8’inciliği alırken yarışı 9. sırada bitiren Williams pilotu Nicholas Latifi bu sezonki ilk puanlarını aldı. Mclaren pilotu Lando Norris yarışı 10. sırada tamamlarken Ferrari pilotu Carlos Sainz temas sonrası bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Takımlar sıralamasında ise 619 puana yükselen Redbull açık ara liderliğini sürdürürken onu 454 puanla Ferrari, 387 puanla Mercedes takip etti. Sezon, ABD’de 23 Ekim tarihinde koşulacak Birleşik Devletler GP ile devam edecek.

FACİADAN KIYISINDAN DÖNÜLDÜ: “BENİ ÖLDÜREBİLİRDİ”

8 yıl önceki yine yoğun yağış altında koşulan Suzuka GP’de 25 yaşındaki pilot Jules Bianchi yaşanan kaza sonrası piste giren çekiciye çarparak yaşamını yitirmişti. Bu yıl da facianın kıyısından dönüldü. Yağış altında koşulan yarışta kaza yapan Sainz’in aracını çekmek için piste giren traktör büyük tehlike yarattı. Yüksek hızla traktörün yanından geçen AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, bu duruma ‘Pistteki bu çekici de ne? Yanından geçtim. Bu kabul edilemez. Neler olduğunu hatırlayın. Buna inanamıyorum. Beni öldürebilirdi" diyerek büyük tepki gösterdi.

“UÇAN HOLLANDALI”

Geçen yıl son yarışın son turunda kazandığı şampiyonluk sonrası bu yıl 4 yarış kala şampiyonluğa ulaşan Max Verstappen, F1 tarihindeki rekorları bir bir kırmaya devam ediyor. ‘Uçan Hollandalı’, bu sezonki 18 yarışta, yarış dışı kalmadığı 16 yarışın 12’sini kazandı. 17 yaşında F1’de yarışmaya başladığında henüz ehliyeti bile olmayan Verstappen, 2016 yılında henüz 18 yaşındayken İspanya GP’sinde birinci olarak yarış kazanan en genç pilot unvanını aldı. Geçen yılki dünya şampiyonluğuyla olarak F1’i kazanan ilk Hollandalı pilot unvanını elde eden Verstappen, geri kalan yarışta iki kez daha zafere ulaşırsa Sebastian Vettel ile Michael Schumacher'a ait olan "bir sezonda en fazla galibiyet elde eden pilot" rekorunun da tek başına sahibi olacak. Uzmanlar henüz 25 yaşındaki Verstappen’in F1 tarihinde tüm rekorları kırabileceğini belirtiyor.