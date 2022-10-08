Formula 1 Japonya GP'de pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu!
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı Japonya Grand Prix'sinde Hollandalı pilot Max Verstappen, sıralama turlarında ilk sırayı aldı.
Formula 1 Japonya GP'de Red Bull pilotu Max Verstappen, binde 10 saniye ile Ferrari pilotu Charles Leclerc'in önünde pole pozisyonunu aldı.
Max Verstappen, Japonya'da yarışı kazanması ve en hızlı turu atması halinde 26 puan alacak ve diğer pilotların alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.
FERRARI PİLOTLARI YETİŞEMEDİ
Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Hollandalı pilota çok yakın turlar atmalarına karşın 2. ve 3. sırayı aldı. Bir diğer Red Bull pilotu Sergio Perez ise yarınki yarışa 4. sıradan başlayacak.
Sıralama turlarında Alpine takımından Esteban Ocon 5. sırayı alırken Mercedes'ten Lewis Hamilton ise 6. oldu.
53 turluk yarış yarın TSİ 08:00'de koşulacak.
Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen 11, Charles Leclerc 3, Sergio Perez 2 ve Carlos Sainz ise bir yarış galibiyeti elde etti.
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