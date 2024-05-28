Formula 1 Kanada Grand Prix'si ne zaman?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabı Monako Grand Prix’sini Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı. Bu gelişmenin ardından Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. etabının tarihi gündeme geldi. Peki, Formula 1 Kanada Grand Prix'si ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 10:29
Formula 1 Kanada Grand Prix'si ne zaman?
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Kuzey Amerika'da devam edecek. Yarışseverler Formula 1 Kanada Grand Prix'sini araştırıyor. Peki, Formula 1 Kanada Grand Prix'si ne zaman?

KANADA GRAND PRİXSİ NE ZAMAN?

Sezonun 9. yarışı Kanada Grand Prix'si, 9 Haziran'da koşulacak.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Pilotlar

  • Max Verstappen (Hollanda): 169 puan
  • Charles Leclerc (Monako): 138
  • Lando Norris (Büyük Britanya): 113
  • Carlos Sainz (İspanya): 108
  • Sergio Perez (Meksika): 107

Takımlar

  • Rd Bull: 276
  • Ferrari: 252
  • McLaren: 184
  • Mercedes: 96
  • Aston Martin: 44

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