Formula 1 Kanada Grand Prix'si ne zaman?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabı Monako Grand Prix’sini Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı. Bu gelişmenin ardından Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. etabının tarihi gündeme geldi. Peki, Formula 1 Kanada Grand Prix'si ne zaman?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Kuzey Amerika'da devam edecek. Yarışseverler Formula 1 Kanada Grand Prix'sini araştırıyor. Peki, Formula 1 Kanada Grand Prix'si ne zaman?
KANADA GRAND PRİXSİ NE ZAMAN?
Sezonun 9. yarışı Kanada Grand Prix'si, 9 Haziran'da koşulacak.
PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI
Pilotlar
- Max Verstappen (Hollanda): 169 puan
- Charles Leclerc (Monako): 138
- Lando Norris (Büyük Britanya): 113
- Carlos Sainz (İspanya): 108
- Sergio Perez (Meksika): 107
Takımlar
- Rd Bull: 276
- Ferrari: 252
- McLaren: 184
- Mercedes: 96
- Aston Martin: 44
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