Formula 1 Monaco Grand Prixi ne zaman? Formula 1 Monaco Grand Prixi saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1'de heyecan Monako'da devam edecek. Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 5, Ferrari'den Carlos Sainz ile McLaren'den Lando Norris birer kez podyumun zirvesine çıktı. Peki, Formula 1 Monaco Grand Prixi ne zaman? Formula 1 Monaco Grand Prixi saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Monako'nun ev sahipliği yapacağı sezonun 8. yarışıyla sürecek. Peki, Formula 1 Monaco Grand Prixi ne zaman? Formula 1 Monaco Grand Prixi saat kaçta, hangi kanalda?
FORMULA 1 MONACO GRAND PRIX'I NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları 25 Mayıs Cumartesi günü TSİ 17.00, yarış ise 26 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak. Yarışlar, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
Max Verstappen (Hollanda): 161 puan
Charles Leclerc (Monako): 113
Sergio Perez (Meksika): 107
Lando Norris (Büyük Britanya): 101
Carlos Sainz (İspanya): 93
Takımlar
Red Bull: 268
Ferrari: 212
McLaren: 154
Mercedes: 79
Aston Martin: 44
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