Formula 1 Monaco Grand Prixi ne zaman? Formula 1 Monaco Grand Prixi saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1'de heyecan Monako'da devam edecek. Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 5, Ferrari'den Carlos Sainz ile McLaren'den Lando Norris birer kez podyumun zirvesine çıktı. Peki, Formula 1 Monaco Grand Prixi ne zaman? Formula 1 Monaco Grand Prixi saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 10:04
Formula 1 Monaco Grand Prixi ne zaman? Formula 1 Monaco Grand Prixi saat kaçta, hangi kanalda?
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Monako'nun ev sahipliği yapacağı sezonun 8. yarışıyla sürecek. Peki, Formula 1 Monaco Grand Prixi ne zaman? Formula 1 Monaco Grand Prixi saat kaçta, hangi kanalda?

FORMULA 1 MONACO GRAND PRIX'I NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları 25 Mayıs Cumartesi günü TSİ 17.00, yarış ise 26 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak. Yarışlar, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

Max Verstappen (Hollanda): 161 puan

Charles Leclerc (Monako): 113

Sergio Perez (Meksika): 107

Lando Norris (Büyük Britanya): 101

Carlos Sainz (İspanya): 93

Takımlar

Red Bull: 268

Ferrari: 212

McLaren: 154

Mercedes: 79

Aston Martin: 44 


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