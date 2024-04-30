Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Türkiye'ye Formula 1 müjdesi!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Formula 1'in Türkiye'de düzenlenmesinin yolunun açıldığını duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1'in Türkiye'ye getirilmesi ile ilgili müjdeyi verdi.
BAKAN ERSOY MÜJDEYİ VERDİ
Bakan Ersoy yaptığı açıklamada, "2026 yılı itibariyle Formula 1 yarışlarının Türkiye getirmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak" ifadelerini kullandı.
Formula 1 İstanbul'da son olarak 2021 yılında düzenlenmişti. İstanbul Park'ta 2005-2011 yılları arasında ve 2020 ile 2021'de toplam 9 yarış düzenlendi.
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