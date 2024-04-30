Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Türkiye'ye Formula 1 müjdesi!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Formula 1'in Türkiye'de düzenlenmesinin yolunun açıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 11:05
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Türkiye'ye Formula 1 müjdesi!
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1'in Türkiye'ye getirilmesi ile ilgili müjdeyi verdi.

BAKAN ERSOY MÜJDEYİ VERDİ

Bakan Ersoy yaptığı açıklamada, "2026 yılı itibariyle Formula 1 yarışlarının Türkiye getirmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak" ifadelerini kullandı.

Formula 1 İstanbul'da son olarak 2021 yılında düzenlenmişti. İstanbul Park'ta 2005-2011 yılları arasında ve 2020 ile 2021'de toplam 9 yarış düzenlendi.


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