Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Türkiye'ye Formula 1 müjdesi!

Yayınlanma: 30.04.2024 - 11:05

Güncelleme: 30.04.2024 - 11:32

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1'in Türkiye'ye getirilmesi ile ilgili müjdeyi verdi.

BAKAN ERSOY MÜJDEYİ VERDİ

Bakan Ersoy yaptığı açıklamada, "2026 yılı itibariyle Formula 1 yarışlarının Türkiye getirmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak" ifadelerini kullandı.

Formula 1 İstanbul'da son olarak 2021 yılında düzenlenmişti. İstanbul Park'ta 2005-2011 yılları arasında ve 2020 ile 2021'de toplam 9 yarış düzenlendi.