Formula 1 kariyerinin ilk galibiyetini aldı... Kimi Antonelli'den Çin Grand Prix'sinde tarihi zafer!

15.03.2026 11:48:00
2026 Çin Grand Prix'sinin kazananı Mercedes pilotu Kimi Antonelli oldu ve F1 kariyerinin ilk zaferini elde etti. George Russell ikinci, Lewis Hamilton ise üçüncü sıraya yerleşerek Ferrari ile ilk Grand Prix podyumuna imza attı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci etabı Çin Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı.

Çin'in 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'ndeki yarış, 56 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Antonelli, 1 saat 33 dakika 15.607 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak Formula 1 kariyerinin ilk galibiyetini elde etti.

Şampiyonada ikinci sezonunu geçiren 19 yaşındaki Antonelli, Hollandalı Max Verstappen'den sonra F1'de yarış kazanan en genç ikinci pilot oldu.

Antonelli ayrıca Giancarlo Fisichella'nın 20 yıl önceki zaferinin ardından F1'de yarış galibiyeti alan ilk İtalyan pilot olmayı başardı.

Antonelli'nin takım arkadaşı Büyük Britanyalı George Russell, 5.515 saniye farkla ikinci, Ferrari'nin Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ise liderin 25.267 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Kariyerinde 7 şampiyonluk yaşayan Hamilton, 2024 Las Vegas Grand Prix'sinden sonra ilk kez podyuma çıktı. Tecrübeli pilot, Ferrari ile ilk kez podyumda yer alma başarısı gösterdi.

Sezonun üçüncü ayağı Japonya Grand Prix'si, 29 Mart Pazar günü koşulacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. George Russell (Büyük Britanya): 51

2. Kimi Antonelli (İtalya): 47

3. Charles Leclerc (Monako): 34

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 33

5. Oliver Bearman (Büyük Britanya): 17

TAKIMLAR

1. Mercedes: 98

2. Ferrari: 67

3. McLaren: 18

4. Haas: 17

5. Red Bull: 12

Formula 1'de ilk galibiyet George Russell'dan! Avustralya'da koşulan Formula 1 sezonunun ilk yarışında Mercedes'in İngiliz pilotu George Russell, damalı bayrağı ilk gören isim oldu.
Formula 1'de Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışları iptal edildi! Formula 1, Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle nisan ayında gerçekleşmesi planlanan Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarının iptal edildiğini resmen duyurdu.
Bir ilki başardı: Kimi Antonelli Formula 1 tarihine geçti! Formula 1'de sezonun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak. 19 yaşındaki İtalyan pilot Formula 1 tarihinin en genç pole pozisyonu kazanan ismi oldu.