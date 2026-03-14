Bir ilki başardı: Kimi Antonelli Formula 1 tarihine geçti!

14.03.2026 15:06:00
Cumhuriyet Spor
Formula 1'de sezonun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak. 19 yaşındaki İtalyan pilot Formula 1 tarihinin en genç pole pozisyonu kazanan ismi oldu.

Formula 1 Çin Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin.

Çin'de 5,4 kilometrelik Şanghay Uluslararası Pisti'nde 56 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

TARİHE GEÇTİ

Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Antonelli, 1 dakika 32.064'lük derecesiyle Formula 1 tarihinin en genç pole pozisyonu kazanan ismi oldu. Önceki rekor, Sebastian Vettel'e (21) aitti.

Antonelli'nin 0.222 saniye gerisindeki takım arkadaşı George Russell ikinci, 0.351 saniye gerisindeki Ferrari pilotu Lewis Hamilton da üçüncü sırayı aldı.

Çin Grand Prix'si yarın TSİ 10.00'da başlayacak.

SPRINT YARIŞINDA RUSSELL 1. OLDU

Formula 1 Dünya Şampiyonası Çin Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Mercedes'ten George Russell kazandı.

Tecrübeli pilot, 19 tur üzerinden yapılan yarışı 33 dakika 38.998 saniyelik süreyle ilk sırada tamamlayarak 8 puanı hanesine yazdırdı.

Ferrari pilotlarından Charles Leclerc, 0.674 saniye farkla ikinci, Lewis Hamilton 2.554 saniye farkla üçüncü sırayı elde etti.

İlgili Haberler

Max Verstappen, Formula 1'de yeni sezona kazayla başladı!
Max Verstappen, Formula 1'de yeni sezona kazayla başladı! Formula 1'de sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'si sıralama turunda Red Bull pilotu Max Verstappen kaza yaparak seansı tamamlayamadı.
Formula 1'de ilk galibiyet George Russell'dan!
Formula 1'de ilk galibiyet George Russell'dan! Avustralya'da koşulan Formula 1 sezonunun ilk yarışında Mercedes'in İngiliz pilotu George Russell, damalı bayrağı ilk gören isim oldu.
Formula 1'de yeni sezon başladı: Avustralya GP'de pole pozisyonu George Russell'ın!
Formula 1'de yeni sezon başladı: Avustralya GP'de pole pozisyonu George Russell'ın! Formula 1'de yeni sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'sine Mercedes pilotu George Russell en önde başlayacak.