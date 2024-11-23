Formula 1 Las Vegas GP'de pole Russel'ın!

Formula 1 Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonu Mercedes pilotu George Russell'ın oldu.

Formula 1 Las Vegas GP'de pole Russel'ın!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2024 - 10:40

Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sinde gerçekleşen sıralama turları seansında en hızlı turu atarak pole pozisyonunu alan isim George Russell oldu.

Carlos Sainz ikinci olurken, onu üçüncü sıradaki Pierre Gasly takip etti.

Las Vegas Grand Prix'si pazar günü Türkiye saati ile 09:00'da gerçekleşecek.


Etiketler: #formula 1 #Las Vegas #George Russell

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