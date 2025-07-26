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Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Filistin çağrısı: 'Artık sessiz kalamayız'

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Filistin çağrısı: 'Artık sessiz kalamayız'

26.07.2025 15:30:00
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Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Filistin çağrısı: 'Artık sessiz kalamayız'

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası artan çocuk ölümlerine tepki gösterdi.

Formula 1'de 7 şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, İsrail'in bu ayki son saldırıları nedeniyle yaşanan çocuk ölümlerinin ardından "Artık sessiz kalamayız" uyarısında bulundu.

Hamilton, Belçika'da bu hafta sonu gerçekleştirilecek 13. etap öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de temmuz ayının ilk haftasında 100'den fazla çocuğun İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini ve ay başından beri çocuk ölümlerinin devam ettiğini belirten UNICEF'in acil ateşkes çağrısında da bulunduğu paylaşımını alıntılayarak altına "Artık sessiz kalamayız" notunu düştü.

İsrail'in saldırıları ile birlikte Gazze Şeridi'ndeki abluka nedeniyle başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle de ölümler artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı ve halen devam ettirdiği Gazze saldırıları boyunca açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 83'ü çocuk 122'ye ulaştığını duyurmuştu.

İlgili Konular: #formula 1 #filistin #Lewis Hamilton

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