Formula 1 Singapur GP'de pole Lando Norris'in!

Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in oldu.

Formula 1 Singapur GP'de pole Lando Norris'in!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2024 - 17:28

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarın yapılacak Singapur Grand Prix'sine McLaren pilotu Lando Norris ilk sırada başlayacak.

Singapur'da ikinci sırada Max Verstappen, üçüncü sırada Lewis Hamilton yer aldı.


Etiketler: #singapur #Lando Norris #formula 1

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