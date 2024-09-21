Formula 1 Singapur GP'de pole Lando Norris'in!
Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarın yapılacak Singapur Grand Prix'sine McLaren pilotu Lando Norris ilk sırada başlayacak.
Singapur'da ikinci sırada Max Verstappen, üçüncü sırada Lewis Hamilton yer aldı.
Etiketler: #singapur #Lando Norris #formula 1
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