Formula 1 takımı Haas, Rus pilot Nikita Mazepin'in sözleşmesini feshetti
Formula 1 takımları, Rusya'ya yaptırım uygulamaya devam ediyor. Haas Formula 1 takımı, Rus pilot ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Formula 1 takımlarından Haas, Rus pilot Nikita Mazepin ve Rus sponsor firma Uralkali'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
ABD'li iş insanı Gene Haas'ın sahibi olduğu takımdan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Uralkali şirketinin isim ortaklığı, Nikita Mazepin'in de sürücülük anlaşmasının feshedilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Haas F1 Takımı'nda, 2021 sezonunda yarışan Mazepin'in yerini kimin alacağına ilişkin bilgi verilmedi.
Rus kimya şirketi Uralchem'in sahibi Dmitry Mazepin'in oğlu olan 23 yaşındaki pilot, 2018 GP3 Serisi'ni 2. sırada tamamlamıştı.
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