Formula 1 pilotu Max Verstappen'den tarihe geçecek sözleşme: Yıllık 40 milyon Pound

02 Mart 2022 Çarşamba, 13:17

Geçen sezon Formula 1'de şampiyonluğu son turda kazanan Max Verstappen'in geleceği merak ediliyor.

Red Bull Honda pilotu Max Verstappen, sezonun 22. ve son yarışı Abu Dhabi Grand Prix'sini kazanarak mutlu sona ulaşmıştı. Son haftaya eşit puanda girdikleri Lewis Hamilton'ın önünde sezonu son damalı bayrağını en önde geçen Hollandalı sürücü, kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

VERSTAPPEN, YILLIK 40 MİLYON POUND KAZANACAK

2016'dan beri Red Bull'da yer alan Hollandalı pilot birlikteliği şampiyonlukla taçlandırdı. Sözleşmesi 2023 sezonunun ardından bitecek olan Hollandalı pilotu kimseye kaptırmak istemeyen Red Bull görüşmeleri uzun süredir devam ettiriyordu.

Red Bull Honda'yı şampiyonluğa taşıyan Max Verstappen, Avusturya ekibiyle olan birlikteliğini uzattı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; 24 yaşındaki sürücü spor tarihinin en yüklü kontratlarından birine imza attı. Buna göre Verstappen, Red Bull Honda'dan yıllık 40 milyon Pound alacak.

HAMILTON'U YAKALADI

Verstappen, yılda 40 milyon Pound alan ve Formula 1'in en çok kazanan ismi Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton'ı yakaladı. 37 yaşındaki Hamilton'ın geçen sezonu markalar klasmanında şampiyon tamamlayan Mercedes ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.