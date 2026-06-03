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Formula 1 takımlarından Ferrari, Leclerc ile sözleşme yeniledi

Formula 1 takımlarından Ferrari, Leclerc ile sözleşme yeniledi

3.06.2026 11:59:00
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Formula 1 takımlarından Ferrari, Leclerc ile sözleşme yeniledi

Formula 1'in köklü takımlarından Ferrari, Monakolu pilotu Charles Leclerc ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.

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Formula 1 takımlarından Ferrari, Monakolu pilotu Charles Leclerc ile yeni sözleşme imzaladı.

Ferrari'den yapılan açıklamada, 28 yaşındaki pilotla uzun süreli sözleşme yenilendiği kaydedildi.

2019 yılında İtalyan ekibine katılan ve 155 yarışta mücadele eden Leclerc, 8 kez podyumun zirvesine çıktı.

Monakolu pilot, kariyerine Ferrari'de devam etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Burası benim için her zaman bir takımdan çok daha fazlası oldu. Birlikte inanılmaz anlar ve bazı zor zamanlar paylaştık ancak bu takıma her zamankinden daha çok inanıyorum. Dünya şampiyonluğunu Maranello'ya geri getirme hedefimiz için çabalamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Leclerc, bu sezon pilotlar klasmanında 75 puanla 3. sırada yer alıyor.

İlgili Konular: #formula 1 #Charles Leclerc #ferrari

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