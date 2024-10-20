Ferrari'den Austin'de duble: ABD GP'sinde kazanan Charles Leclerc!

Yayınlanma: 20.10.2024 - 23:53

Güncelleme: 20.10.2024 - 23:53

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'siyle devam etti.

ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'ndeki yarış, 56 tur üzerinden düzenlendi.

Mücadeleye 4. sıradan başlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc, startla birlikte ilk sıraya yükseldi. Yarış boyunca üstünlüğünü koruyan Monacolu pilot damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz ikinci olurken, şampiyona lideri Max Verstappen podyumun son basamağında yer aldı.

Yarışı 3. sırada bitiren McLaren pilotu Lando Norris ise pist limitlerini ihlal ettiği ve avantaj sağladığı gerekçesiyle 5 saniye zaman cezası aldı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bir sonraki yarış Meksika'da yapılacak.