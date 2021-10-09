Formula 1 Türkiye GP'de sıralama belli oldu
F1 Türkiye GP'de sıralama turları tamamlandı. Valtteri Bottas, 2. sırada bitirmesine rağmen Lewis Hamilton'ın cezası nedeniyle ilk sırada başlayacak.
Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turları tamamlandı.
Pole pozisyonunun sahibi Mercedes'ten Valtteri Bottas oldu.
Lewis Hamilton, sıralama turlarını 1. sırada bitirmesine rağmen 10 sıra grid cezası nedeniyle yarışa 11. sıradan başlayacak.
Sıralama şu şekilde:
1. Lewis Hamilton | Mercedes (10 sıra cezası var - 11. sıra)
2. Valtteri Bottas | Mercedes
3. Max Verstappen | Red Bull Racing
4. Charles Leclerc | Ferrari
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