Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Kapadokya'ya hayran kaldı!
Formula 1’de yedi kez şampiyonluğa ulaşan İngiliz pilot Lewis Hamilton, sıcak hava balonu ile Kapadokya’yı kuş bakışı izledi.
Formula 1’de yedi defa şampiyon olan Lewis Hamilton, Türkiye’nin peribacaları ile ünlü önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’yı gezdi.
LEWIS HAMILTON YAZ ARASINDA KAPADOKYA'YI TERCİH ETTİ
Formula 1’in yaşayan efsanesi olarak bilinen Hamilton, tatil için geldiği Nevşehir Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonu ile Kapadokya’nın eşsiz manzarasını kuşbakışı izledi.
Formula 1 kariyerinde şu ana kadar 7 şampiyonluk kazanan Mercedes pilotu Hamilton, Alman pilot Michael Schumacher ile beraber en çok şampiyonluk kazanan pilot konumunda.
Formula 1'de sezonun 14. yarışı 27 Ağustos Pazar günü Hollanda'da koşulacak.
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