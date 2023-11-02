Formula 1'de heyecan Brezilya'da devam edecek!
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. yarışı Brezilya'da koşulacak. Sezonun bir önceki yarışı Meksika Grand Prix'sinde Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappen, damalı bayrağı ilk gören isim olmuştu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Brezilya'da sezonun 21. yarışıyla sürecek.
Katar'da düzenlenen 18. etapta Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen'in üst üste üçüncü kez dünya şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda Brezilya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Autodromo Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, cuma günü TSİ 21.00'da başlayacak. Sprint yarışının 4 Kasım Cumartesi günü TSİ 21.30'da gerçekleştirileceği organizasyonda yarış ise 5 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de yapılacak.
Bu sezon Red Bull pilotları Verstappen'in 16, Sergio Perez'in 2 ve Carlos Sainz'ın (Ferrari) bir yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.
Formula 1'de Brezilya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 491
2. Sergio Perez (Meksika): 240
3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 220
4. Carlos Sainz (İspanya): 183
5. Fernando Alonso (İspanya): 183
Takımlar
1. Red Bull: 731
2. Mercedes: 371
3. Ferrari: 349
4. McLaren: 256
5. Aston Martin: 236
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