2023 Formula 1: Verstappen Meksika'da 5. kez kazandı

Yayınlanma: 31.10.2023 - 15:54

Güncelleme: 31.10.2023 - 15:54

Amerika GP ile üst üste 3 hafta sonu yarış gerçekleştirilecek yoğun bir takvime giren F1 padoğu, sezonun 20. ayağı için Meksika'ya geldi.

Deniz seviyesinin 2 bin 200 metre yukarısında yer alan Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde yapılan ve yüksek rakım nedeniyle her yıl sezonun en farklı meydan okumalarından biri olan Meksika Grand Prix'sinde yarış tamamlandı. tr.motorsport.com'da yer alan habere göre pist dışındaki festival havası ve eğlenceli pist yapısı, bu yarışı sezonun en heyecanlı yarışlarından biri hâline getiriyor. Bu yıl da durum farklı olmadı.

YARIŞ NASIL GEÇTİ?

Yarış öncesinde gridde kırmızılar ilk çizgideydi: Charles Leclerc birinci, Carlos Sainz ikinciydi. Bu pistte 5. zaferini kovalayan Max Verstappen üçüncü sıradaydı. Daniel Ricciardo ikinci çizgide eski takım arkadaşının yanındaydı.

Yerel kahraman Sergio Perez beşinciydi, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, George Russell, Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou ilk 10'u tamamlıyordu.

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 19 sürücü gride yerleşti, yarışa pit yolundan başlayacak Lance Stroll ise pit yolunun sonunda yerini aldı.

Böylelikle gözler heyecanla beklenen starta çevrildi.

Beş kırmızı ışığın sönmesiyle yarış başlarken, Leclerc istediği startı alamadı. Üçüncü viteste bile patinajda kaldı.

Kirli taraftan kalkan Sainz da harika bir start alamadı. Kırmızıların aksine Red Bull'lar harika startlar aldılar.

Verstappen daha ilk saniyelerden iki Ferrari'nin arasına girdi. Perez de Leclerc'in hava koridorunu alarak sol taraftan geliyordu.

Perez, Leclerc, Verstappen üçlüsü ilk viraja yan yana girdiler. Verstappen içeride, Leclerc ortada, Perez ise dışarıdaydı.

Perez, dışarı çizgiden geç frenle geçiş yapmak istedi ama virajı çok erken dönünce hemen sağ tarafında duran Leclerc'e çarptı.

Meksikalı pilotun aracı havalandı ve büyük hasar aldı. İlk virajı biçerek ikinci sırasını koruyan Leclerc'te ise ön kanat hasarı vardı.

İçeri çizgideki Verstappen ise içeri çizgiden temiz bir şekilde döndü ve liderliği aldı.