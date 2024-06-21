Formula 1'de heyecan İspanya'da devam edecek!

Yayınlanma: 21.06.2024 - 14:40

Güncelleme: 21.06.2024 - 14:40

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 10. etabı İspanya Grand Prix'si ile devam edecek.

Barcelona kentindeki 4,6 kilometrelik Barcelona-Catalunya pistinde, 66 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları 22 Haziran Cumartesi günü TSİ 17.00, yarış ise 23 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 6, Ferrari'den Carlos Sainz ve Charles Leclerc ile McLaren'den Lando Norris birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 194 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 138

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 131

4. Carlos Sainz (İspanya): 108

5. Sergio Perez (Meksika): 107

TAKIMLAR

1. Red Bull: 301

2. Ferrari: 252

3. McLaren: 212

4. Mercedes: 124

5. Aston Martin: 58