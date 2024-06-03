Formula 1 ekibinde flaş ayrılık!

Formula 1 ekiplerinden Alpine sezon sonunda Esteban Ocon ile yollarını ayıracağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 16:46
Formula 1 ekibinde flaş ayrılık!
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Formula 1'de sezonun en kötü araçlarından birine sahip olan ve yeni sezona oldukça kötü giren Alpine'den flaş bir hamle geldi.

YOLLAR AYRILIYOR

Alpine resmi sitesinden yaptığı açıklamada Fransız sürücüsü Esteban Ocon ile yollarını ayıracağını açıkladı.

Yapılan açıklamada kontratı 2024'ün sonunda sona erecek Fransız sürücüyle karşılıklı anlaşma ile bu ayrılığın gerçekleştiği söylendi.

Esteban Ocon ise şu açıklamalarda bulundu:

"Alpine'de geçirdiğim yıllar Formula 1 kariyerimde geçirdiğim en muhteşem yıllardı. Beş yıldır tam zamanlı yarış pilotu olarak burada olsam da, profesyonel kariyerim genç yaşlarımda Enstone'da başladı. benim için her zaman özel bir yer olacak."

Esteban Ocon, Alpine kariyerinde 2021 Macaristan Grand Prix'ini kazanırken, 2020 Sakhir ve 2023 Monaco Grand Prix'lerinde podyum yapma başarısı gösterdi.


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