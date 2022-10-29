Formula 1'de Red Bull'un cezası belli oldu

Formula 1 takımı Red Bull, bütçe ihlali yaptığı gerekçesiyle FIA tarafından para cezasına çarptırıldı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2022 Cumartesi, 12:42
Formula 1'de Red Bull'un cezası belli oldu
Abone Ol google-news

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Red Bull takımına, 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bütçe ihlali yaptığı gerekçesiyle 7 milyon dolar para cezası verdi.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre, 2021'de pilotlar klasmanında, 2022'de ise hem pilotlar hem de takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaşan Red Bull hakkındaki mali soruşturma tamamlandı.

RED BULL'UN CEZASI BELLİ OLDU

Geçen sezon 145 milyon dolar olarak belirlenen bütçe sınırını yüzde 1,6 oranında aşan Red Bull'a, 7 milyon dolar para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca Avusturya merkezli takımın, otomobilin gelişimi için rüzgar tünelinde geçireceği süre de yüzde 10 azaltıldı.


formula 1 Red Bull FIA

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler