Formula 1'de Max Verstappen tarihe geçti
Meksika'da koşulan Formula 1 sezonunun 21. yarışını Hollandalı pilot Max Vertsappen kazandı. Red Bull pilotu bu sonuçla bir sezonda en çok yarış kazanan isim oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Meksika Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.
Sezonun 20. mücadelesi, başkent Mexico City'deki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı.
Pole pozisyonundaki Verstappen, starttan itibaren kontrol altında götürdüğü yarışı kazandı ve sezonun 14'üncü, kariyerinin 34. birinciliğine ulaştı.
SCHUMACHER VE VETTEL'İ GERİDE BIRAKTI
25 yaşındaki Verstappen böylece Michael Schumacher (2004) ve Sebastian Vettel (2013) ile paylaştığı bir F1 sezonunda en fazla yarış kazanan pilot rekorunu kırdı.
Liderin 15.1 saniye gerisindeki Lewis Hamilton (Mercedes takımı) 2'nci, takım arkadaşı Verstappen'den 18.1 saniye sonra finişe gelen Sergio Perez ise 3. oldu.
Verstappen'in pilotlar, Red Bull'un ise takımlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği 2022 sezonunun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'si 13 Kasım'da düzenlenecek.
Meksika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 416 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 280
3. Charles Leclerc (Monako): 275
4. George Russell (Büyük Britanya): 231
5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 216
Takımlar
1. Red Bull: 696
2. Ferrari: 487
3. Mercedes: 447
4. Alpine: 153
5. McLaren: 146
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