Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'a talip oldu

36 yaşındaki deneyimli golcü Burak Yılmaz'a Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard takımının talip olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2022 Salı, 10:34
Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'a talip oldu
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Fransa'nın Lille takımından ayrılan Burak Yılmaz'a Hollanda'nın Fortuna Sittard takımının talip olduğu yazıldı.

Hollanda basınından Voetbal International'ın haberinde, Burak Elmas döneminde Galatasaray'da yöneticilik yapan Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Fortuna Sittard'ın Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için çalışma yaptığı belirtildi.

Yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Fortuna Sittard'ın Burak Yılmaz transferiyle birlikte önümüzdeki sezon daha iddialı bir kadro kurmanın peşinde olduğu ifade edildi.

36 yaşındaki Burak Yılmaz, geçen sezon Lille formasıyla çıktığı toplam 40 maçta 7 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı.


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