Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'a talip oldu
36 yaşındaki deneyimli golcü Burak Yılmaz'a Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard takımının talip olduğu belirtildi.
Fransa'nın Lille takımından ayrılan Burak Yılmaz'a Hollanda'nın Fortuna Sittard takımının talip olduğu yazıldı.
Hollanda basınından Voetbal International'ın haberinde, Burak Elmas döneminde Galatasaray'da yöneticilik yapan Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Fortuna Sittard'ın Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için çalışma yaptığı belirtildi.
Yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Fortuna Sittard'ın Burak Yılmaz transferiyle birlikte önümüzdeki sezon daha iddialı bir kadro kurmanın peşinde olduğu ifade edildi.
36 yaşındaki Burak Yılmaz, geçen sezon Lille formasıyla çıktığı toplam 40 maçta 7 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı.
Video Haberler
- Başkent'te sele yakalanan sürücünün zor anları
- Euro/TL'de artış sürüyor
- 'Reis’e operasyon çekiliyor'
- “siz bu ülkede eğrinin, doğrunun, farkındaysanız...
- Polisten kaçan hırsızlar kamyonetle pastaneye girdi
- Akşener:“büyükler adına bütün gençlerden özür diliyorum
- Yüksel Ustahüseyin cinayetinde çok sayıda tutuklama
- Hatay’da Suriyeliler çoğaldı
- 'Çıplak vatandaş' sorununun sebebi ne?
- Toz boya fabrikası alev alev yandı: 1 saatte söndürüldü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
- BAE, Türk şirketini satın alıyor
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- İsrail'den 'İstanbul' uyarısı
- EPGİS'ten motorin zammı açıklaması
- 'Poz vermek gibi gailesi yok'
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Aykut Erdoğdu ve Avukat Tuba Torun dünyaevine girdi
- Merkez Bankası'ndan faiz kararı
- Helikopter kazasındaki soru işaretleri