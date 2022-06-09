Burak Yılmaz'dan Beşiktaş açıklaması geldi: Çok net söyleyeceğim...

09 Haziran 2022 Perşembe, 09:56

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’den ayrıldıktan sonra adı Süper Lig ekipleriyle de anılan Burak Yılmaz, TV100'de yayımlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Tecrübeli milli yıldız programda kariyeri ve hedefleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA'DA KALMAK İSTİYORUM"

Transfer iddialalarına ilişkin Yılmaz "Bir gün Beşiktaş’ı arıyorum, bir gün olası Galatasaray sportif direktörünü arıyorum… Beşiktaş ve Galatasaray’la hiçbir görüşmem olmadı. Türkiye'den hiçbir takımla görüşmedim. Avrupa'dan teklifler alıyorum. Acun ağabey ile görüşmem oldu. Ancak orası çok sert bir lig. Senede 60 maç oynanan bir lig. Ben bunu kaldıramayacağımı söyledim. Acun abi de 'Tamam bir tane daha santrfor alacağım dedi. Avrupa'da kalmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Beşiktaş iddiaları hakkında da konuşan Burak, "Çok net söyleyeceğim; Beşiktaş'a transfer olmayacağım. Beşiktaş da beni istemiyor. Bana karşı bir tasarrufları yok" dedi.

"YAŞIM GEÇTİKÇE ELEŞTİRİLMEK BANA DAHA FAZLA KOYMAYA BAŞLADI"

Milli Takım ile ilgili açıklamalar yapan Burak Yılmaz, ”Keşke ülkemizi Dünya Kupası’na götürüp bıraksaydım ama en azından bıraktırılmadım, itibarsızlaştırılmadım. Yaşım geçtikçe eleştirilmek bana daha fazla koymaya başladı. Bu kadar şey kazanmışım, kendimi yere atmayı ve ofsaytı mı konuşacağız? Bunu Arda ve Emre abiden de görebilirsiniz. Yaş aldıkça daha agresif açıklamalar olabiliyor” ifadelerini kullandı.

"OY KULLANACAK OLSAM OYUMU AHMET NUR ÇEBİ’YE VERİRDİM"

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimiyle ilgili bir soruya Yılmaz "Oy kullanacak olsam oyumu Ahmet Nur Çebi’ye verirdim" yanıtını verdi. Işık'ın "Sürekli ofsayta düşmen ve kendini yere atmanla ilgili eleştirileri nasıl buluyorsun?" sorusuna Yılmaz " Bunun sorulmasını biraz haksızlık, vicdansızlık olarak düşünüyorum. Ofsayta girdiğim, kendimi yere attığım dönemler var. Bunları gördüm, değiştirdim." yanıtını verdi. En iyi 3 Türk golcüyle ilgili soruya ise Yılmaz "Umut Bozok, Serdar Dursun, Güven Yalçın." cevabını verdi.

"ÇOK ÇİRKİN BİR OLAY ZATEN"

"İnsanlar yaptığı yardımları söylüyor" diyen Yılmaz "Yaptığı yardımları kendisi söylemese bile menajeri, avukatları aracılığıyla yakın oldukları yaptıkları yardımları çıkarıyorlar. Şunu söylemeye çalışıyorum. Biz yaptığımız yardımı, aldığımız parayı, arkadaşlığı dostluğu hiçbir zaman konuşmadık. Bu bizim fıtratımızda yok. Primle alakalı çok net söylemiyorum. Ben prim almadım. O zamanki primle alakalı. Çok çirkin bir olay zaten. Ben prim almadım. Bir günden bir gününe bunun lafını yapmadım. Futbolu bırakınca bunu harfi harfine anlatacağım." dedi.

"RIZA HOCANIN YERİ ÇOK AYRIDIR"

Kariyerinde iz bırakan teknik direktörleri açıklayan Yılmaz "Şenol Güneş tabii öncelikli olarak. Sonrasında Rıza Çalımbay." Çok değerli. Rıza hocanın yeri çok ayrıdır. Çok değerli bir futbol takımı, teknik direktör. Coşkun Demirbakan, Yılmaz Vural. Coşkun hoca beni ilk oynatandır aynı zamanda." dedi.