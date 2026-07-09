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Fran Garcia resmen Real Betis'te

Fran Garcia resmen Real Betis'te

9.07.2026 09:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fran Garcia resmen Real Betis'te

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, sol bek Fran Garcia'yı 2030'a kadar kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

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Real Betis, savunmanın sol kanadını güçlendirmek adına Fran Garcia transferini resmiyete kavuşturdu.

26 yaşındaki İspanyol futbolcu, kendisini 2030 yılına kadar kulübe bağlayan dört yıllık sözleşmeye imza attı.

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre transfer, bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon Euro bedelle gerçekleşti. Yapılan anlaşma doğrultusunda Real Madrid, oyuncunun bonservisinin yüzde 50'sini elinde bulundurmaya devam edecek ve gelecekteki olası satıştan da pay alacak.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Real Betis, Fran Garcia ile yaz transfer dönemindeki ikinci takviyesini gerçekleştirdi. Daha önce Facundo Bernal'i kadrosuna katan İspanyol ekibinde, Fran Garcia'nın da Almanya'daki sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.

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